Украинское животноводство понесло убытки в 3 миллиарда гривен
Прошлый 2020 год не стал успешным для украинских производителей животноводческой продукции. Прибыльными стали только производители молока.
Источник:Agronews
Институт аграрной экономики подсчитал, что в 2020 году на производстве продукции животноводства в сельскохозяйственных предприятиях получено 2,9 миллиарда гривен убытков.
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Убыточность животноводства стала углублением негативных тенденций 2019 года, когда отрасль получила лишь 0,1 миллиарда гривен прибыли, хотя в 2018 году показатель равнялся 5,3 миллиардам гривен.
Убытки в животноводстве были вызваны опережающим ростом себестоимости на 5,7%, а выручка от реализации продукции выросла всего на 0,7%.
Наибольшие убытки сложились на производстве яиц, которое еще в 2018 году было прибыльным – 4,9 миллиарда гривен.
Преодоление убыточности животноводства зависит в основном от роста цен на животноводческую продукцию, в первую очередь на яйца. В то же время важным фактором остается повышение продуктивности животных и птицы, ведь даже прошлогодний рост цен на мясо крупного рогатого скота на 13,2% не разрешил компенсировать уменьшение объемов реализации, – подытожил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Юрий Лупенко.
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