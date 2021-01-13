Стали известны сорта яблок, которые пользуются наибольшей популярностью на внешних рынках.

На иностранных рынках наибольшим спросом будут пользоваться сорта яблок Гала и Фуджи, сообщает журнал "Садоводство по-украински".

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Украинские яблоки экспортируются в ЕС, Беларусь, Молдову, Латвию и Объединенные Арабские Эмираты.

Вместе с тем представители отраслевых ассоциаций и оптовых рынков прогнозируют, что производителям придется больше сосредоточиться на хранении продукции, чем на ее экспорте из-за высоких внутренних цен второй год подряд.

По прогнозам экспертов, сорта Гала и Фуджи будут иметь наибольший спрос, но украинским производителям не удастся расширить географию экспорта. Также добавляется, что в ЕС едет промышленное яблоко и на этой территории очень трудно конкурировать с Польшей.

Как писал Агро24, вскоре цены на яблоки возрастут.