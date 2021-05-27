Эффективный заменитель кофе: неожиданные свойства одуванчика для здоровья

Одуванчик обладает многими полезными свойствами. Напиток из цветка может даже заменить утренний кофе.

Корни одуванчика используют в медицине для улучшения деятельности органов пищеварения. Также сушеные на солнце желтые цветы можно заваривать как чай.

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Но многие люди используют одуванчик в качестве заменителя кофе, ведь он обладает такими же свойствами.

Для "бодрого" напитка корни цветка надо отделить, порезать на кусочки и запечь в духовке при температуре 90 градусов. Запекание длиться 2-3 часа. Корни "готовы" для приготовления тогда, когда их легко можно разломить пополам. Для приготовления напитка следует заварить корни в кипятке в течение 20 минут.

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