Украина наконец сможет импортировать рыбу из Великобритании. Департамент окружающей среды, продовольствия и сельских дел Великобритании и Северной Ирландии (DEFRA) согласовал соответствующий сертификат.

Как рассказала председатель Госпродпотслужбы Владислава Магалецкая, после выхода Великобритании из Европейского Союза Украина должна заново согласовывать сделки и сертификаты для осуществления двусторонней торговли.

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Она убеждена, что для Украины Великобритания является важным стратегическим торговым партнером.

Наша задача, чтобы потребители обеих стран были в выигрыше, а бизнес увидел для себя ситуацию "вин-вин". Сейчас мы работаем в режиме 24/7 для того, чтобы Украина и украинский бизнес получили лучшие условия, а украинские потребители – доступ к качественным товарам из Великобритании, – сказала она.

Согласование международных сертификатов на экспорт является двусторонним процессом. Поэтому работники Госпродпотслужбы прорабатывают сертификаты для экспорта украинской продукции в Великобританию.

Согласно прогнозам, экспорт продукции из Украины в этом году побьет все рекорды. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Украинский агроэкспорт-2021 побьет все рекорды".