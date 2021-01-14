Кабинет министров принял решение, которое развяжет руки участникам рынка и ликвидирует один из контролирующих органов.

Кабинет Министров Украины Украины на своем заседании принял законопроект о деятельности Гарантийного фонда выполнения обязательств по складским документам на зерно. Новый закон предусматривает ликвидацию Гарантийного фонда, сообщает Укринформ.

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Законом Украины "О зерне и рынке зерна в Украине" установлены нормы по созданию, порядка организации и деятельности Гарантийного фонда, его структуры, основных целей и функций. Но, Гарантийный фонд с 2013 года не был создан и сегодня нормы закона для его функционирования не реализованы, а также не соответствуют условиям функционирования рынка зерна и принципам рыночной экономики, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также отмечается, что фонд дублирует функции государственных контролирующих органов, создает условия для злоупотреблений, увеличивает тарифы на услуги зерносохранения через обязательность отчисления, снижает инвестиционную привлекательность страны и конкурентоспособность зерновой отрасли на внешних рынках.

Закон об отмене фонда позволит субъектам рынка зерна самостоятельно определить баланс между приемлемым уровнем рисков и расходами на их минимизацию.

Напомним, Гарантийный фонд создали 20 ноября 2012. Его основной целью было внедрение механизма гарантирования владельцам складских документов возмещения стоимости зерна, если зерновой склад не будет в состоянии вернуть зерно, переданное на хранение.

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