Кабінет міністрів прийняв рішення, яке розв'яже руки учасникам ринку та ліквідує один з контролюючих органів.

Кабінет Міністрів України України на своєму засіданні ухвалив законопроєкт щодо діяльності Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно. Новий закон передбачає скасування Гарантійного фонду, повідомляє Укрінформ.

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Законом України "Про зерно та ринок зерна в Україні" встановлені норми щодо створення, порядку організації та діяльності Гарантійного фонду, його структури, основних цілей та функцій. Але, Гарантійний фонд з 2013 року не було створено і на сьогодні норми закону щодо його функціонування не реалізовані, а також не відповідають умовам функціонування ринку зерна та принципам ринкової економіки, – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Також зазначається, що фонд дублює функції державних контролюючих органів, що створює умови для зловживань, збільшує тарифи на послуги зернозбереження через обов’язковість відрахування, знижує інвестиційну привабливість країни і конкурентоспроможність зернової галузі на зовнішніх ринках.

Закон про скасування фонду надасть можливість суб’єктам ринку зерна самостійно визначити баланс між прийнятним рівнем ризиків та витратами на їх мінімізацію.

Нагадаємо, Гарантійний фонд створили 20 листопада 2012 року. Його основною метою було запровадження механізму гарантування власникам складських документів відшкодування вартості зерна, якщо зерновий склад не буде в змозі повернути зерно, передане на зберігання.

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