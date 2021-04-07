Кабинет Министров расширил государственную финансовую поддержку сельхозпроизводителей. В 2021 году на помощь им планируют направить дополнительные 500 миллионов гривен.

Премьер-министр подчеркнул, что качественная и справедливая поддержка аграриев со стороны государства дает возможность этому сектору развиваться и конкурировать на мировых рынках.

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Поэтому Кабмин и расширил государственную финансовую поддержку сельхозпроизводителей. Нардеп Алексей Гончаренко в телеграме уточнил, что в 2021 году в эту отрасль планируется направить дополнительные 500 миллионов гривен.

На какие направления выделят деньги:

государственная поддержка страхования сельскохозяйственной продукции – 50 миллионов гривен;

возмещение потерь от повреждения посевов сельскохозяйственных культур в результате чрезвычайных ситуаций – 240 миллионов гривен;

государственная поддержка аграриев, которые используют мелиорированные земли – 50 миллионов гривен;

поддержка производителей органической продукции – 50 миллионов гривен;

поддержка развития отрасли картофелеводства – 60 миллионов гривен;

субсидии из расчета на единицу обрабатываемых угодий 50 миллионов гривен. В частности, планируется выплачивать 3 500 гривен дотации на 1 гектар посева гречихи.

Обратите внимание! В конце февраля 2021 года президент Владимир Зеленский подписал закон о снижении ставки НДС для аграриев с 20% до 14%.