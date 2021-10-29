Качество ухудшится, цены – вырастут: что ждет хлеб в Украине

В 2022 году украинцев будут ожидать неприятные изменения на рынке хлеба. Эксперты утверждают, что соотношение цены и качества продукции существенно ухудшится.

Как уверяют представители Всеукраинской ассоциации пекарей, в следующем году хлеб в Украине подорожает, но его качество существенно ухудшится. Утешить себя вкусными и ароматными изделиями из муки будет трудно.

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Рост цены будет обусловлен тем, что из-за повышения стоимости зерна в мире фермеры начали продавать больше сырья за границу. В результате внутри страны осталось очень мало пшеницы.

Местным производителям хлеба придется покупать импортное зерно, а мукомолы будут использовать зерно второго и третьего сортов.

В итоге цена хлеба вырастет на 20 – 30%, а его качество заметно ухудшится.

Сообщается, что в Украине должно остаться 3,5 миллиона тонн муки второго и третьего класса, из которой сделать вкусную и качественную продукцию просто невозможно.