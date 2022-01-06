Кому газ по сниженной цене: Минагрополитики утвердило список производителей социальных продуктов

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины утвердило и обнародовало список предприятий, которые выпускают социально значимые продукты и смогут получать газ с ограниченной наценкой 25%.

Список производителей утвержден приказом №3 от 5 января 2022 года "Об утверждении перечня субъектов хозяйствования, основным видом деятельности которых является, в частности, производство продовольственных товаров, имеющих существенную социальную значимость".

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Какие предприятия вошли в список?

В список Минагрополитики вошли предприятия, производящие следующие социально значимые продукты:

мука пшеничная

молоко пастеризованное

хлеб ржано-пшеничный

яйца куриные

птицу (тушка куриная)

масло подсолнечное

В Минагрополитики считают, что "приказ позволит производителям не останавливать производство и не повышать цены на социально важные продукты".

Что предшествовало приказу?

31 декабря 2021 года был подписан Меморандум о взаимопонимании по стабилизации цен на природный газ собственной добычи для удовлетворения потребностей хозяйствующих субъектов, производящих товары, имеющие существенную социальную значимость.

Меморандум подписали:

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко

председатель совета директоров Союза молочных предприятий Вадим Чагаровский

директор Национальной ассоциации молочников Украины "Укрмолпром" Василий Бондаренко

председатель совета директоров ассоциации "Союз птицеводов Украины" Александр Бакуменко

директор общественного союза "Мукомолы Украины" Родион Рыбчинский

председатель совета объединения предприятий хлебопекарной промышленности "Укрхлебпром" Александр Васильченко

президент ассоциации Всеукраинская ассоциация пекарей Юрий Дученко

генеральный директор ассоциации "Укролияпром" Степан Капшук

Государственная поддержка аграриев

В начале декабря-2021 Кабмин Украины и Минагрополитики сформировали перечень аграрных сфер, которые получат в следующем году государственную поддержку.

Подробнее об этом читайте в материале Агро24