За последний год цены на некоторые продукты в Украине заметно выросли. И что особенно обидно для украинцев – одно из крупнейших подорожаний продемонстрировало сало. Если раньше оно было дешевле отборного мяса, то сейчас почти сравнялось с ним в цене.

Сколько сейчас стоит сало и почему дорожает? Читайте в материале "Космическая цена: сало в Украине подорожало до уровня мяса".

Обратите внимание! Рекордный урожай при низкой урожайности: особенности украинского аграрного производства

Малиновые рекорды

В ближайшее время в Украине может возникнуть дефицит на малиновое варенье и джемы, которые традиционно пользовались большим спросом. Все потому, что малина в этом году побила ценовые рекорды и перестала быть привлекательной для производителей сладостей.

Подробнее об этом в новости Агро24 "Производители джемов и варенья отказались от малины: причины".

Украинская органика



Органические продукты пользуются спросом / Фото: Pixabay

Украинские производители органики экспортируют более 80 видов товаров в более чем 40 стран мира – это как сырье для переработки, так и уже готовая продукция. При этом в 2020 году объемы экспорта заметно снизились по сравнению с предыдущим годом – с 228 тысяч тонн до 104 тысяч.

Какова ситуация с экспортом агропродукции сейчас? Подробности здесь:

Сыр или сырный продукт?

Твердый сыр – один из самых любимых продуктов украинцев. Но бывают случаи, когда недобросовестные продавцы продают потребителям сырный продукт. На вкус он может ничем не отличаться от сыр, но для нашего организма не несет никакой пользы.

Поэтому важно знать: "Сыр и сырный продукт: как легко отличить".

Дорогой подсолнечник



Подсолнечник ценят в Украине / Фото: Pixabay

В этом году фермеры отвели под подсолнечник рекордное количество площадей и ожидают хороший урожай – на 10 – 15% больше по сравнению с прошлогодним показателем. Это позволит нарастить экспорт подсолнечного масла и шрота.

Но несмотря на хороший урожай цены на сырье пошли вверх уже на старте сезона. Почему так происходит? Читайте в материале Агро24 "Рост цены подсолнечника: известна причина".

Урожайный гибрид

Между тем, департамент BASF Agricultural Solutions представил украинским аграриям новый гибрид подсолнечника ІНСАН 100. Это – пятый гибрид в портфолио компании, но первый для классической системы выращивания.

Гибрид ІНСАН 100 имеет высокую и стабильную урожайность, адаптирован для выращивания в засушливых условиях. Сочетает в себе комплекс ценных признаков: раннюю зрелость, быстрое начальное развитие и масличность. Хорошо подходит для экстенсивной и среднеинтенсивной технологии выращивания.

Подробная информация о новом продукте и комментарии экспертов – в аналитической статье "BASF выводит на рынок первый гибрид подсолнечника традиционной системы выращивания".