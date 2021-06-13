Критический минимум: в Украине сократились площади под сахарной свеклой

Стоимость сахара в Украине растет. Причиной этого является уменьшение площадей под сахарной свеклой, которые за три года достигли исторического минимума.

По словам аналитика Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины "Укрсахар", сейчас площади под сахарной свеклой не покрывают даже необходимого минимума.

Интересно Сильный игрок и звезда: о новых гибридах озимого рапса под систему Clearfield

В 2020 году площади посевов сахарной свеклы составляли 209 тысяч гектаров, тогда как для удовлетворения потребностей внутреннего рынка в производстве сахара необходимые посевы минимум на 228-230 тысяч гектаров, – пояснил аналитик.

Площади посевов сахарной свеклы в Украине уменьшаются на протяжении последних 10 лет, что крайне негативно влияет на сахарную отрасль.

Однако, по его мнению, стимулировать агропроизводителей засевать большие площади сахарной свеклы могут и некоторые предложенные аграрными ассоциациями инициативы. Например, снижение ставки НДС на готовую продукцию до 14%, в том числе и на сахар. Это могло бы способствовать увеличению потребления сахара на внутреннем рынке и увеличению посевных площадей.

Цены на продукты в Украине продолжают расти. Больше об этом читайте в материале Агро 24