Массовая фальсификация масла: какие производители прошли проверку на качество

Центр Экспертиз ТЕСТ проверил качество масла в Украине. Из 29 производителей лишь 9 изготавливают хорошее масло.

Сливочное масло из всех молочных продуктов больше всего подделывают. Причина простая – по сравнению с другими молочными продуктами в масле больше жира.

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Молочный жир – самый дорогой компонент, поэтому его в масле заменяют другими, например, пальмовым и кокосовым маслом, а также маргарином, гидрогенизированными и животными жирами.

Проверку на качество из 29 производителей смогли пройти только 9: "Волошкове поле", "Галичина", "Здорово", "Молокия", "Полтавский вкус", "Попельнянское", "Радимо", "Чертков", "Харьковское". Как показало исследование, чем дешевле продукт – тем больше вероятность купить фальсификат.

По законодательству Украины добавлять любые жиры, кроме молочного, в сливочное масло нельзя. Если продукт выпускается с другими жирами, это уже спред или маргарин.

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