Мартовский Индекс цен Продовольственной сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) свидетельствует, что стоимость продовольствия растет уже десятый месяц подряд.

Согласно рейтингу ФАО, который позволяет ежемесячно отслеживать колебания мировых цен на продовольственные товары, в марте-2021 среднее значение Индекса продовольственных цен составил 118,5 пункта, что на 2,1% выше уровня прошлого месяца. Это самое высокое значение данного индекса с июня 2014 года. Кроме того, показатель указывает, что цены на продовольствие растут уже десятый месяц подряд.

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Масличная продукция

Основную долю прироста индекса обеспечило увеличение цен на масличную продукцию, которые по сравнению с февралем-2021 выросли на 8% и достигли 10-летнего максимума. Особенно резкий рост продемонстрировали цены на соевое масло, что частично обусловлено ожиданиями устойчивого спроса со стороны производителей биодизельного топлива.

Молочная продукция

Индекс цен на молочную продукцию вырос на 3,9% по сравнению с его февральским уровнем. Увеличение цен на сливочное масло объясняется главным образом сокращением предложения в Европе и увеличением спроса в связи с ожидаемым восстановлением работы сферы общественного питания. Цены на сухое молоко также выросли в результате увеличения объемов импорта со стороны азиатских стран, особенно Китая, на фоне сезонного снижения производства молока в Океании и дефицита транспортной тары в Европе и Северной Америке.

Мясо



Цену на мясо "подняла" Пасха

Среднее значение Индекса цен на мясо оказалось на 2,3% выше уровня феврале-2021. Основной причиной роста котировок мяса птицы и свинины послужило увеличение импорта Китаем и рост внутренних продаж в Европе накануне Пасхи.

Зерновые

Индекс цен на зерновые несколько сократился – на 1,8%, но он все еще на 26,5% выше уровня марта 2020 года. Значительно снизились экспортные цены на пшеницу, что обусловлено наличием достаточных запасов и благоприятными видами на урожай 2021 года. Цены на кукурузу и рис также снизились, в то время как цены на сорго выросли.

Сахар

Индекс цен на сахар за март сократился на 4%, что связано с ожидаемым значительным увеличением экспорта со стороны Индии, но он все еще на 30% выше, чем годом ранее.