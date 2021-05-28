Молодой картофель: для кого употреблять продукцию нежелательно

На рынки уже поступили первые партии молодого картофеля, который довольно популярен среди покупателей. Но врачи предостерегают – есть овощ можно не всем.

Как сообщают врачи, кожура молодого картофеля содержит много полезных веществ. Поэтому если вы уверенны в производителе – молодой картофель лучше готовить с кожурой.

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Продукцию, которая приобретена на рынке, лучше замочить на 30 минут в холодной воде. Такой способ поможет значительно уменьшить количество вредных веществ.

Также сообщается, что беременным и кормящим женщинам, а также людям, имеющим серьезные формы диабета, злоупотреблять молодым картофелем не стоит.

Запасы овощей в Украине постепенно исчерпываются. Больше об этом читайте в материале Агро 24