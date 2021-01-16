В 2020 году торговые сети ощутили дефицит украинских ягод. В ассортименте не хватает земляники лесной, черной смородины, черники, малины и ежевики.

Украинские производители ягод не могут обеспечить все потребности рынка. По словам закупщика компании "Ашан-Украина" Игоря Кравчука, основными проблемами торговых сетей при работе с производителями являются отсутствие качественной ягоды, невозможность гарантировать регулярность поставок, привязка поставщиков к ценовой политике наличной цены на рынке, передает Agroreview.

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Вследствие этого невозможно планировать маркетинговые активности, а для сетей ориентация производителя на наличный рынок значительно подкашивает прогнозирование и планирование поставок.

В сезон-2020 наблюдалось увеличение количества фасованной ягоды, что связано непосредственно с пандемией COVID-19.

Предпочтение отдается упакованной продукции. Поэтому в 2020 году фасованной ягоды было значительно больше, чем в предыдущие. К тому же упаковка позволяет производителю популяризировать свой бренд, фасованная продукция стоит дороже, чем весовая, упакованная продукция удобнее для покупателей, более гигиенична, ягода меньше травмируется, увеличиваются объемы продаж. В этом сезоне многие производители сделали акцент именно на брендированной продукции, и это умный тренд, – считает Игорь Кравчук.

Основными требованиями к производителям ягодной продукции при работе с сетью является качество продукции, полный пакет сопроводительных документов, доставка ягод с соблюдением необходимой температуры, стандартизированная и однородная тара в течение всего сезона и регулярность поставок продукции.