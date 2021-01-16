Хурма – один из самых популярных фруктов на украинских прилавках. Оказывается, побаловать себя вкусностями можно не только благодаря экспорту, но и собственными силами.

Скрещивание хурмы виргинской и хурмы восточной позволяет создать более зимостойкие сорта и гибридные формы, чем хурмы восточной. Они дают большие плоды, а семена у них меньше, сообщает журнал "Садоводство по-украински".

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Урожай гибридных сортов более транспортабельный и легкий. Также у гибридной хурмы незначительное или почти отсутствует осыпание ветвей и сморщивание плодов.

Ученые выделяют повышенную зимостойкость крупноплодных гибридов третьего поколения (до 300 грамм) сортов Гора Говерла, Гора Роман-Кош и Память Черняева. Также упоминаются пригодные для выращивания в любом регионе Украины зимостойкие гибридные формы с небольшими плодами (до 80 грамм), например Сосновская и Чучупака. При своевременном сборе они могут храниться в обычном прохладном помещении около двух месяцев.

Гибрид Божий дар (до 100 гр) имеет умеренную урожайность и сохраняется около месяца. Твердые плоды сорта Дар Софиевки (140-160 гр), что не требует опылителей и выдерживает до -27С, способны храниться около 3 месяцев.

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