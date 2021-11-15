Новое правило на рынке земли, фермеры оставляют урожаи на полях: важнейшие агроновости недели

В земельных сделках будут указывать цену участка. Украинскую малину скупают за границей. Удобрения будут делать из биопластика... Эти и другие важные сельскохозяйственные новости – в обзоре недели Агро24 (8 – 14 ноября).

Рынок земли в Украине набирает обороты. Но появилась неожиданная проблема. Некоторые участники операций купли – продажи намеренно не регистрируют цену участка. Поэтому Минагрополитики и Минюст решили бороться с этой негативной практикой.

Как именно? Читайте в материале "Регистрация цен при купле – продаже земли в Украине будет обязательной".

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Фермеры оставляют урожаи в полях и садах. Почему?



Яблоки стоят копейки / Фото AdobeStock

Многие украинские производители кукурузы не спешат собирать урожай. В этом году влажность культуры очень высокая, а высушивание – дорогостоящий процесс. Поэтому аграрии оставляют ее на полях в надежде снизить влажность естественным путем.

Подробнее в новости "Фермеры оставляют кукурузу на полях".

Но если кукуруза на поле – явление временное, то яблоки на деревьях, которые там и сгниют, это, к сожалению, уже довольно типичная ситуация.

Так, в Тернопольской области перед садоводами сейчас стоит печальная дилемма: вообще отказаться от сбора фруктов или рискнуть и собрать их, с надеждой хоть что-то заработать.

Что выбирают садоводы и были ли уже аналогичные случаи? Подробности здесь: "Фермеры могут оставить яблоки на деревьях".

Малина идет "на ура"

А вот экспортерам малины грех жаловаться – они существенно нарастили поставки замороженной ягоды, пользуясь тем, что она в этом году имеет высокий спрос на международных рынках. В августе текущего года украинские фермеры обновили рекорд экспорта замороженной малины.

Сколько они продали и заработали? Читайте в публикации "Украинская малина "разрывает" глобальный рынок".

Как восстанавливается жизнь в Чернобыльской зоне?



Исследование зоны отчуждения / Архивное фото uiar.org.ua

В каком состоянии тамошние воздух и почва? Почему излучение по-разному повлияло на растения и животных? Можно ли есть продукты из зоны отчуждения?

Ответы на эти и многие другие вопросы – в интервью директора Украинского научно-исследовательского Института сельскохозяйственной радиологии Национального университета биоресурсов и природопользования Валерия Кашпарова: "Опасны ли продукты из Чернобыльской зоны и лесные пожары: интервью с радиологом".

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Удобрения из биопластика

В Токийском технологическом институте нашли способ перерабатывать биопластик в удобрения.

Новейшая технология переработки может дать серьезный толчок в решении проблем пластикового загрязнения и истощения нефтехимических ресурсов и, в то же время, позволит удовлетворить постоянно растущие требования к урожайности полей.

Детали суперпроекта: "Удобрения из биопластика: ученые разработали революционную технологию".