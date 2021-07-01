На первом этапе земельной реформы участки сельскохозяйственного назначения смогут покупать только физические лица – граждане Украины, но не более 100 гектаров на одну персону.

На втором этапе, который начнется в 2024 году, землю смогут покупать и юридические лица, но не более 10 тысяч гектаров в одни руки.

Покупка – продажа земли



Украинская земля стала товаром

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Цена на землю



Что нужно знать об открытии рынка земли / Инфографика 24 канала