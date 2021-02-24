Открытие рынка земли: что повлияет на ее цену и когда будут кредиты
После открытия рынка стоимость земли будет определяться не ее характеристиками, а тем, кто арендует.
Источник:AgroPolit
Так считает бывший народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам аграрной политики и земельных отношений Алексей Мушак.
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Если землю арендует кто-то из небольших фермеров, эта земля будет дешево стоить. Если она будет арендована агрохолдингом, который имеет четкие обязательства, она будет стоить дорого, – отметил Мушак.
Он добавил, что первые два года, пока не будет на рынке юридических лиц, большого кредитования банками не будет.
Особенности земельных кредитов
С экс-нардепом соглашается главный редактор AgroPolit Наталья Белоусова.
Первые два года земельного кредитования для физических лиц не будет. Потому что у них нет нормальной кредитной истории. Также залога в виде земли будет недостаточно, чтобы выдать этот кредит, – говорит Белоусова.
Эксперт предлагает три варианта земельного кредитования:
- Национальный банк Украины может создать целевую земельную эмиссию для приобретения сельскохозяйственных земель. Но для этого должна быть политическая воля Кабмина.
- В Украине есть ресурс – 750 тсяч гектаров земель на балансе государственных учреждений. Эти земли можно забрать или создать специальный орган и сдавать их в аренду через электронные прозрачные аукционы, а деньги направлять на программу земельной ипотеки для фермеров.
- Создать государственный земельный банк и привлечь мощные международные финансовые институты.
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