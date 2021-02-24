После открытия рынка стоимость земли будет определяться не ее характеристиками, а тем, кто арендует.

Так считает бывший народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам аграрной политики и земельных отношений Алексей Мушак.

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Если землю арендует кто-то из небольших фермеров, эта земля будет дешево стоить. Если она будет арендована агрохолдингом, который имеет четкие обязательства, она будет стоить дорого, – отметил Мушак.

Он добавил, что первые два года, пока не будет на рынке юридических лиц, большого кредитования банками не будет.

Особенности земельных кредитов

С экс-нардепом соглашается главный редактор AgroPolit Наталья Белоусова.

Первые два года земельного кредитования для физических лиц не будет. Потому что у них нет нормальной кредитной истории. Также залога в виде земли будет недостаточно, чтобы выдать этот кредит, – говорит Белоусова.

Эксперт предлагает три варианта земельного кредитования:

Национальный банк Украины может создать целевую земельную эмиссию для приобретения сельскохозяйственных земель. Но для этого должна быть политическая воля Кабмина.

для приобретения сельскохозяйственных земель. Но для этого должна быть политическая воля Кабмина. В Украине есть ресурс – 750 тсяч гектаров земель на балансе государственных учреждений. Эти земли можно забрать или создать специальный орган и сдавать их в аренду через электронные прозрачные аукционы, а деньги направлять на программу земельной ипотеки для фермеров.

на балансе государственных учреждений. Эти земли можно забрать или создать специальный орган и сдавать их в аренду через электронные прозрачные аукционы, а деньги направлять на программу земельной ипотеки для фермеров. Создать государственный земельный банк и привлечь мощные международные финансовые институты.

Земельный налог-2021

Еще один важный вопрос для украинцев – уплата налогов. Обратите внимание на важный материал Агро24 "Земельный налог-2021: когда и сколько платить".