Після відкриття ринку вартість землі визначатиметься не її характеристиками, а тим, хто її орендує.

Так вважає колишній народний депутат, член комітету ВРУ з питань аграрної політики та земельних відносин Олексій Мушак.

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Якщо землю орендує хтось з невеликих фермерів, ця земля буде дешево коштувати. Якщо її буде орендувати агрохолдинг, який має чіткі зобов'язання, вона коштуватиме дорого, – зазначив Мушак.

Він додав, що перші два роки, поки не буде на ринку юридичних осіб, великого кредитування банками не буде.

Особливості земельних кредитів

З екснардепом погоджується головний редактор AgroPolit Наталія Білоусова.

Перші два роки земельного кредитування для фізичних осіб не буде. Тому що у них немає нормальної кредитної історії. Також застави у вигляді землі буде недостатньо, щоб видати цей кредит, – каже Білоусова.

Експертка пропонує три варіанти земельного кредитування:

Національний банк України може створити цільову земельну емісію для придбання сільгоспземель. Але для цього має бути політична воля Кабміну.

В Україні є ресурс – 750 тсяч гектарів земель на балансі державних установ. Ці землі можна забрати або створити спеціальний орган та здавати їх в оренду через електронні прозорі аукціони, а гроші направляти на програму земельної іпотеки для фермерів.

Створити державний земельний банк та залучити потужні міжнародні фінансові інститути.

Земельний податок-2021

Ще одне важливе питання для українців – сплата податків. Зверніть увагу на важливий матеріал Агро24 "Земельний податок-2021: коли і скільки сплачувати".