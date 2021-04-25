- Необходимо помнить: смена собственника не прекращает действия договора аренды, если иное не прописано в самом договоре. Права и обязанности нового собственника по ранее заключенному договору аренды, суперфиции, эмфитевзиса, земельного сервитута сохраняются (ч. 1 ст. 148-1 Земельного кодекса).
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- Лицо, которое приобрело право собственности на земельный участок, в течение 1 месяца со дня его вступления должно направить арендатору соответствующее сообщение. Заключать дополнительное соглашение к ранее заключенному договору аренды или новый договор аренды можно по взаимному согласию сторон. Но это не обязательно.
- Арендатор начисляет арендную плату предыдущему и новому владельцам пропорционально периоду владения ими земельным участком. Этот период он определяет по дате регистрации перехода права собственности на нее в Государственном реестре вещестенных прав (ГРВП).
- Документом, подтверждающим факт принятия наследства и собственности на земельный участок, будет исключительно свидетельство о праве на наследство и его регистрация в ГРВП. До момента пока арендодатели оформляют наследство, арендатор может им ничего не выплачивать. Наследники должны оформить наследство, уведомить арендатора о том, что они вступили в наследство и только после этого, они имеют право получать плату за аренду на условиях, указанных в договоре аренды.
- Если наследники оформляют наследство несколько лет, то выплату аренды необходимо отражать на внебалансовых счетах, класть на депозит нотариуса или осуществлять денежный перевод (чтобы не было нарушений условий договора и оснований для его расторжения в судебном порядке). Кстати, если наследники будут оформлять наследство 4 и более лет, то они вправе требовать выплаты за аренду всего за 3 года.