  1. Необходимо помнить: смена собственника не прекращает действия договора аренды, если иное не прописано в самом договоре. Права и обязанности нового собственника по ранее заключенному договору аренды, суперфиции, эмфитевзиса, земельного сервитута сохраняются (ч. 1 ст. 148-1 Земельного кодекса).

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  1. Лицо, которое приобрело право собственности на земельный участок, в течение 1 месяца со дня его вступления должно направить арендатору соответствующее сообщение. Заключать дополнительное соглашение к ранее заключенному договору аренды или новый договор аренды можно по взаимному согласию сторон. Но это не обязательно.
     
  2. Арендатор начисляет арендную плату предыдущему и новому владельцам пропорционально периоду владения ими земельным участком. Этот период он определяет по дате регистрации перехода права собственности на нее в Государственном реестре вещестенных прав (ГРВП).
     
  3. Документом, подтверждающим факт принятия наследства и собственности на земельный участок, будет исключительно свидетельство о праве на наследство и его регистрация в ГРВП. До момента пока арендодатели оформляют наследство, арендатор может им ничего не выплачивать. Наследники должны оформить наследство, уведомить арендатора о том, что они вступили в наследство и только после этого, они имеют право получать плату за аренду на условиях, указанных в договоре аренды.
     
  4. Если наследники оформляют наследство несколько лет, то выплату аренды необходимо отражать на внебалансовых счетах, класть на депозит нотариуса или осуществлять денежный перевод (чтобы не было нарушений условий договора и оснований для его расторжения в судебном порядке). Кстати, если наследники будут оформлять наследство 4 и более лет, то они вправе требовать выплаты за аренду всего за 3 года.

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