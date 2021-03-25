Немецкие специалисты обнаружили интересные свойства баклажана, которые помогут избавиться от вредной привычки.

По данным немецких исследователей, побороть тягу к курению можно с помощью обычного овоща.

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Они советуют добавить в свой рацион баклажан. Он содержит никотиновую кислоту, или витамин РР, вследствие чего эффективно снижает никотиновую "ломку".

Кроме того, этот витамин положительно действует на нервную систему, избавляя от стресса и нервного напряжения, а именно стресс чаще всего и подталкивает людей к курению сигарет. Регулярное употребление этого овоща может заменить никотиновый пластырь, который используется для преодоления никотиновой зависимости.

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