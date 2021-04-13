За первые три месяца 2021 года в местные бюджеты поступило 514 миллионов гривен платы за землю от физических лиц.

Эта сумма на 3,4 миллиона гривен больше, чем за январь – март 2020 года, когда поступления платы за землю от физических лиц составили 510,6 миллиона. То есть темп роста поступлений – 100,7%, сообщает Государственная налоговая служба Украины.

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По марте 2021 года поступления платы за землю от физических лиц составили 185,9 миллиона гривен – это на 38,1 миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года. В марте-2020 физические лица заплатили за землю 147,8 миллиона гривен, следовательно темп роста поступлений составил 126,8%.