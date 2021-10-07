Подсолнечного масла хватит всем: высокий урожай подсолнечника стабилизирует рынок

В этом году в Украине ожидается очень хороший урожай подсолнечника. Это позволит обеспечить внутренний спрос на подсолнечное масло и получить значительную экспортную выручку.

В 2020/21 маркетинговом году ожидается урожай семян подсолнечника на уровне 15,1 миллиона тонн. Такой показатель будет на 15% выше цифры аналогичного периода прошлого года и почти достигнет рекодного объема производства, зафиксированного в 2019 году – 15,3 миллиона тонн.

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Нынешнее рост произойдет за счет более высокой урожайности подсолнечника по сравнению с 2020-м годом (+15%) и благодаря увеличению посевных площадей (+2%), объясняют в Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ).

Как высокий урожай подсолнечника повлияет на рынок масла?

Семена подсолнечника – основа производства подсолнечного масла, а Украина – крупнейший мировой производитель и экспортер этого продукта, – говорит аналитик УКАБ Светлана Литвин. – Сейчас в мире наблюдается повышенный спрос на масла растительного происхождения, включая и подсолнечное. Достаточное количество выращенных семян подсолнечника в этом году позволит обеспечить внутренний спрос на масло, а также сгенерировать достаточное количество экспортной выручки и сдержать дальнейший рост цен.



Урожай подсолнечника в Украине-2020/2021 / Инфографика УКАБ

Эксперт отмечает, что аналогично развивались события и в 2019/20 маркетинговом году. Тогда высокий урожай подсолнечника в Украине позволил производителям активно реализовывать продукт и на внутреннем, и на внешнем рынках.

Какой будет цена на масло?

Впрочем, по мнению некоторых экспертов, цена на масло в Украине продолжит расти, несмотря на то, что на внутреннем рынке продукции будет достаточно. Причины? Читайте в материале Агро24 "Масло сделает новый ценовой скачок несмотря на рекордные площади под подсолнечником".