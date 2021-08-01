У разі набуття земельної ділянки сільськогосподарського призначення у власність за відплатним договором (купівля-продаж, рента, міна тощо) нотаріус зобов’язаний перевірити джерела походження коштів або інших активів набувача.
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Джерелами походження коштів для набуття у власність земельної ділянки можуть бути:
- заробітна плата (грошове забезпечення);
- гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами;
- дохід від підприємницької або незалежної професійної діяльності;
- дохід від відчуження майна;
- дивіденди;
- проценти;
- роялті;
- страхові виплати;
- виграші (призи) в азартні ігри, виграші (призи) у лотерею чи в інші розіграші, у букмекерському парі, у парі тоталізатора;
- призи (виграші) у грошовій формі, одержані за перемогу та/або участь в аматорських спортивних змаганнях;
- благодійна допомога;
- пенсія;
- спадщина;
- подарунки;
- кошти, отримані в позику (кредит);
- набуття права на знахідку або скарб;
- інші джерела, не заборонені законом.
Документами, що підтверджують джерела походження коштів, є:
- декларація про майновий стан і доходи;
- декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру/декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органу місцевого самоврядування;
- річна (квартальна, інша) фінансова та/або податкова звітність юридичної особи – набувача та фізичної особи-підприємця (за наявності), що отримана нотаріусом безпосередньо від набувача (баланс, витяги, що містять дані про прибутки та збитки господарської діяльності клієнта, податкова декларація з додатками);
- фінансова звітність юридичної особи – набувача, що оприлюднена відповідно до вимог законодавства;
- інші документи, що підтверджують джерела походження коштів.
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