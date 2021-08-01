Покупка земли: какие могут быть источники средств у покупателя

1 августа 2021 , 09:30
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Земельная розведка

Процесс купли-продажи земельных участков в Украине набирает обороты. Один из самых актуальных вопросов для надлежащего функционирования рынка земли – происхождение денег для покупки. Далее читайте на украинском языке.

У разі набуття земельної ділянки сільськогосподарського призначення у власність за відплатним договором (купівля-продаж, рента, міна тощо) нотаріус зобов’язаний перевірити джерела походження коштів або інших активів набувача.

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Джерелами походження коштів для набуття у власність земельної ділянки можуть бути: 

  • заробітна плата (грошове забезпечення);
  • гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами;
  • дохід від підприємницької або незалежної професійної діяльності;
  • дохід від відчуження майна;
  • дивіденди;
  • проценти;
  • роялті;
  • страхові виплати;
  • виграші (призи) в азартні ігри, виграші (призи) у лотерею чи в інші розіграші, у букмекерському парі, у парі тоталізатора;
  • призи (виграші) у грошовій формі, одержані за перемогу та/або участь в аматорських спортивних змаганнях;
  • благодійна допомога;
  • пенсія;
  • спадщина;
  • подарунки;
  • кошти, отримані в позику (кредит);
  • набуття права на знахідку або скарб;
  • інші джерела, не заборонені законом.

Документами, що підтверджують джерела походження коштів, є:

  • декларація про майновий стан і доходи;
  • декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру/декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органу місцевого самоврядування;
  • річна (квартальна, інша) фінансова та/або податкова звітність юридичної особи – набувача та фізичної особи-підприємця (за наявності), що отримана нотаріусом безпосередньо від набувача (баланс, витяги, що містять дані про прибутки та збитки господарської діяльності клієнта, податкова декларація з додатками);
  • фінансова звітність юридичної особи – набувача, що оприлюднена відповідно до вимог законодавства;
  • інші документи, що підтверджують джерела походження коштів.

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