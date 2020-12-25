Польским аграриям удалось вырастить почти на половину больше картофеля, чем в прошлом году.

В 2020 году урожай картофеля в соседней Польше составил 9 миллионов тонн. Это на 40% больше, чем в прошлом году, сообщает портал Sady Ogrody.

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По данным польского Центрального статистического управления, период от посадки до конца мая был не слишком благоприятным для посевов картофеля. Впоследствии дальнейшее благоприятное течение погодных условий обеспечило достаточно высокую урожайность картофеля.

Впрочем, распределение осадков, почв и агротехники неравномерно, поэтому урожайность картофеля регионально и даже локально довольно дифференцирована.

Отметим, что площадь выращивания картофеля в Польше составляет 0,3 миллиона гектаров.