Польським аграріям вдалося виростити майже на половину більше картоплі, ніж минулого року.

У 2020 році урожай картоплі у сусідній Польщі склав 9 мільйонів тонн. Це на 40% більше, аніж минулого року, повідомляє портал Sady Ogrody.

Цікаво Чеський фермер змайстрував автомат з продажу картоплі

За даними польського Центрального статистичного управління, період від посадки до кінця травня був не надто сприятливим для посівів картоплі. Згодом подальший сприятливий перебіг погодніх умов забезпечив доволі високу урожайність картоплі.

Втім, розподіл опадів, ґрунтів та агротехніки нерівномірний, тому урожайність картоплі регіонально і навіть локально доволі диференційована.

Зазначимо, що площа вирощування картоплі у Польщі складає 0,3 мільйони гектарів.