Вчені з Університету Пенсильванії зробили дивовижне відкриття щодо властивостей помідорів.

Науковці з Університету Пенсільванії виявили, що пагони томатів виділяють хімічну речовину, яка попереджає про небезпеку інші рослини. Разом з тим ця речовина приваблює до помідора комах-месників.

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Томати виділяють сеціальний фермент, коли на них нападає гусінь-шкідник. Цей сигнал є благанням рослини про допомогу та попередженням для сусідніх рослин. Хімічна сполука приваблює ос, які харчуються гусінню та водночас звільняють помідори від шкідників.

Цікаво, що деякі комахи попередньо “обприскують” помідори особливим ферментом, який закриває пори рослини. Через це хімічні рослини не виділяються, і оси не отримують сигнал.

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