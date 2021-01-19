Украинка Анастасия Волкова, которая создала стартап по отслеживанию состояния посевов, попала в рейтинг одного из самых известных мировых изданий.

ВВС обнародовал список 100 самых влиятельных женщин мира. В списке оказалась и украинка Анастасия Волкова, сообщает ВВС-Украина.

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Предпринимательница и новатор в агросфере, которая использует науку и технологии для решения вопросов продовольственной безопасности, – так в ВВС описали 29-летнюю Волкову, которая сейчас живет в Лос-Анджелесе.

Уроженка Запорожья является основательницей стартапа Flurostat, который предоставляет технологические услуги аграрному бизнесу в разных странах мира. Сервис работает по подписке и помогает фермерам получать различные данные о состоянии их урожая.

Сегодня Flurosat предлагает своим клиентам несколько видов готовой аналитики. Такое удовольствие будет стоить фермеру примерно 1 доллар на каждый гектар в год, но для особо крупных компаний возможна скидка.

Источники данных для обработки платформой разные: спутниковые снимки, данные с беспилотников, оборудованная специальными GPS-трекерами сельгосптехникa, расположенные на фермах метеостанции, зонды, измеряющие влажность почвы, и другие датчики. Все эти сведения попадают в симулятор и помогают ему не только выдавать прогнозы, но и улучшать собственную работу.

Если аграрий знает, что и где происходит на поле, он раньше доберется к проблеме и решит ее. У нас есть кейсы, когда удавалось увеличить эффективность на некоторых полях на 100 долларов/гектар с помощью нашей аналитики и рекомендаций увеличить или сократить использование удобрений на 15-20%, – рассказала Волкова.

Площадь полей, данные из которых сегодня обрабатывает ее система, составляет 8 миллионов гектаров. Львиная доля из более чем 5 тысяч зарегистрированных пользователей сосредоточена в США, Австралии и Южной Америке.

Как писал Агро 24, деградация украинских почв набирает обороты.