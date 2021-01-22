Густота растений подсолнечника значительное влияние на урожайность культуры. Такой вывод стал результатом исследования украинских ученых.

Густота стояния растений подсолнечника, которая может колебаться в конкретных почвенно-климатических условиях в очень широком диапазоне, в значительной мере влияет урожайность. Об этом рассказал заведующий отделом селекции и семеноводства гибридного подсолнечника Селекционно-генетического института Борис Вареник журналу The Ukrainian Farmer.

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Исследования ученых, совершенные на южных черноземах в экспериментальном севообороте Николаевского института агропромышленного производства показали, что способы сева и густота стояния растений влияли на величину корзины, количество семян в ней, массу 1000 семян, шелушение семян, а также высоту растений.

Увеличение густоты стояния растений способствовало уменьшению диаметра корзин, содержания в них семян, массы 1000 семян, а шелушение при этом увеличивалось, –подчеркнул Борис Вареник.

Поэтому, Институт масличных культур НААН рекомендует для различных зон Украины корректировать густоту стояния растений подсолнечника в зависимости от местных природных и хозяйственно-экономических условий.

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