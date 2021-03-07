Найпопулярніші квіти 8 березня зросли в ціні: причина не в ажіотажі
Тюльпани, які є найбільш затребуваними квітами на 8 березня, подорожчали через суворі морози.
Джерело:РБК-Україна
У 2021 році ціна тюльпанів буде набагато вищою, ніж у попередні роки. Причина – сувора зима з сильними морозами та снігопадами.
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До свята 8 березня тюльпани вирощують в теплицях, але далеко не всі з них змогли витримати складну лютневу погоду. Також від негоди постраждали і європейські виробники. Крім того, через локдаун у Нідерландах можуть виникнути проблеми з основним каналом постачання квітів.
Середня ціна одного тюльпана – 20-25 гривень за одну штуку. Ціна залежить від сорту тюльпанів. У великих містах України ціни на тюльпани на ринках коливатимуться від 30 до 75 гривень за штуку.
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