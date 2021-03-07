Тюльпани, які є найбільш затребуваними квітами на 8 березня, подорожчали через суворі морози.

У 2021 році ціна тюльпанів буде набагато вищою, ніж у попередні роки. Причина – сувора зима з сильними морозами та снігопадами.

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До свята 8 березня тюльпани вирощують в теплицях, але далеко не всі з них змогли витримати складну лютневу погоду. Також від негоди постраждали і європейські виробники. Крім того, через локдаун у Нідерландах можуть виникнути проблеми з основним каналом постачання квітів.

Середня ціна одного тюльпана – 20-25 гривень за одну штуку. Ціна залежить від сорту тюльпанів. У великих містах України ціни на тюльпани на ринках коливатимуться від 30 до 75 гривень за штуку.

Дослідження показало, що кожного року людство викидає приблизно п'яту частину їжі. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Марнотратство у космічних масштабах: у світі щороку викидають 900 мільйонів тонн їжі".