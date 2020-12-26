Компания EOS Data Analytics провела спутниковый анализ посевных площадей в Украине, отведенных для выращивания основных сельскохозяйственных культур.

Оказалось, что в официальной статистике не отражено почти 6 миллионов гектаров угодий пшеницы и ячменя, сообщает EOS Data Analytics.

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Наибольшее количество неучтенных площадей наблюдается на территориях, отведенных под выращивание зерновых в Донецкой (732,1 гектаров) и Одесской (1047,6 гектаров) областях. Общая разница посевных площадей зерновых по всей Украине составляет примерно 5975,9 гектаров.

Причиной различия статистических и спутниковых данных специалисты считают теневой рынок земли, данные о котором нигде не фиксируют, однако спутник "видит все".

Правда, в компании отмечают, что до этого "теневого рынка" частично относятся и площади личных крестьянских хозяйств. А еще нужно учесть разницу учета сельскохозяйственных угодий на временно оккупированных территориях.