Компанія EOS Data Analytics провела супутниковий аналіз посівних площ, відведених для вирощування основних сільськогосподарських культур.

Виявилося, що в офіційній статистиці не відображено майже 6 мільйонів гектарів угідь пшениці та ячменю, повідомляє EOS Data Analytics.

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Найбільша кількість неврахованих площ спостерігається на територіях, відведених під вирощування зернових в Донецькій (732,1 тисяч гектарів) та Одеській (1047,6 тисяч гектарів) областях. Загальна різниця посівних площ зернових по всій Україні становить приблизно 5975,9 тисяч гектарів.

Причиною розходження статистичних та супутникових даних фахівці вважають тіньовий ринок землі, дані про який ніде не фіксують, проте супутник "бачить усе".

Правда, в компанії зазначають, що до цього "тіньового ринку" частково відносяться й площі особистих селянських господарств. А ще потрібно взяти до уваги різницю обліку сільськогосподарських угідь на тимчасово окупованих територіях.