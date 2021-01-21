Волынский фермер вырастил морковь, которая получила награду на фестивале в Берлине. Продукт отличается экологичностью и вкусовыми качествами.

Фермер Руслан Хомич из Волынской области выращивает уникальную сладкую морковь. Изготовленный из нее сок был отмеченна международной сельскохозяйственной выставке "Зеленая неделя" в Берлине: за экологичность, качество и высокие вкусовые качества, сообщает журнал "Плантатор".

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По мнению фермера, заслуга вкуса – в подпитке микроудобрениями. Его комплексное микроудобрение содержит соединения железа, цинка, меди, бора и молибдена. Среди его преимуществ – способность ускорять процесс цветения растений, способствовать увеличению количества завязи и снижению нитратов в плодах, улучшать лежкость продукции при хранении и положительно влиять на ее вкусовые качества.

Фермер много лет выращивает овощи, хотя в прошлом году под них отвел меньшую площадь.

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