Ученые определили, какими микроэлементами стоит подпитывать подсолнечник для лучшего урожая.

Внекорневая подкормка посевов микроэлементами способствует улучшению процессов усвоения растениями подсолнечника азота, фосфора и калия. Это создает предпосылки для формирования высокопродуктивного агроценоза, сообщает The Ukrainian Farmer.

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По словам заведующего отделом селекции и семеноводства гибридного подсолнечника Селекционно-генетического института Бориса Вареника, урожайность семян подсолнечника увеличивается с применением микроэлементов на 1,2-3,5 ц/га, или на 4,4-12,9%.

Наибольшее влияние имеют обработка растений раствором бора и меди, превышая фоновый вариант на 3,1-3,5 ц/га, или 11,5-12,9% соответственно. Наименьшее влияние оказывают марганец и молибден, – рассказал ученый.

Он также добавил, что на диаметр корзины, количество семян, массу семян в корзинке, массу 1000 семян наибольшее влияние имеют цинк и медь. На показатели шелухи наибольшым положительным действием обладают кобальт, цинк, марганец и медь. На масличность семян подсолнечника отмечено максимальное положительное действие кобальта, меди и цинка.

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