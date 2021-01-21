Волинський фермер виростив моркву, яка отримала відзнаку на фестивалі в Берліні. Продукт вирізняється екологічністю та смаковими якостями.

Фермер Руслан Хомич з Волинської області вирощує унікальну солодку моркву. Виготовлений з неї сік було відзначено на міжнародній сільськогосподарській виставці "Зелений тиждень" у Берліні: за екологічність, якість та високі смакові якості, повідомляє журнал "Плантатор".

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На думку фермера, заслуга смаку – у підживленні мікродобривами. Його комплексне мікродобриво містить сполуки заліза, цинку, міді, бору й молібдену. Серед його переваг – здатність пришвидшувати процес цвітіння рослин, сприяти збільшенню кількості зав’язі й зниженню нітратів у плодах, покращувати лежкість продукції під час зберігання та позитивно впливати на її смакові якості.

Фермер багато років вирощує овочі, хоча торік під них відвів меншу площу.

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