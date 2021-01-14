Фінські науковці намагаються створити вакцину, яка захистить від коронавірусу норок та єнотів. Перші результати дослідження доволі позитивні.

Асоціація звірівників FIFUR ініціювала розробку вакцини від COVID-19 для норок і фінських єнотів. Над препаратом вже працює дослідницька група у Гельсінкі.

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Вірус SARS-CoV-2, що викликає хворобу COVID-19 – це не просто нове інфекційне захворювання, що представляє серйозну загрозу для здоров’я людини. Необхідно запобігти його розповсюдженню серед тварин в сільському господарстві, хутряній промисловості і дикій природі Фінляндії, – розповіла очільник групи розробників з Гельсінського університету Тар’я Сірон.

Норки та єноти найбільш вразливі до хвороби, тому саме ці тварини стали першими претендентами на вакцинування.

Як зазначили вчені, попередні результати імунізації в результаті експериментів з хутровими тваринами обнадіюють, тому є велика надія на отримання потрібного препарату у найближчий час.

Як писав Агро24, вчені знайшли спосіб робити папір з брюссельської капусти.