Фермер на Житомирщине начал изготавливать сок из ростков пшеницы – витграс.

Об этом рассказал основатель фермерского хозяйства "Koval" Ярослав Коваленко.

Ростки пшеницы в нашей теплице растут в течение 12-14 дней до 15 сантиметров. Затем мы их срезаем и делаем очень полезный сок, – раскрывает секрет Коваленко.

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Такой сок можно хранить в холодильнике до 10 дней, а если заморозить – до полугода. Размороженный витграс нужно употребить в течение дня.

Сок имеет много полезных свойств: повышает иммунитет, поставляет в кровь дополнительный кислород и очищает ее от холестериновых и атеросклеротических бляшек, нормализует кровяное давление, питает кожу, способствует улучшению умственной и физической активности, нормализует зрение.

Фермер добавляет, что с такого сока можно готовить и витаминный коктейль, добавив к витграсу яблоко.

В теплице выращивают также микрозелень гороха, редиса, руколы, подсолнечника, горные, кресс-салата, люцерны, капусты, щавеля, базилика и пшеницы.

Полезная микрозелень

Микрозелень – это миниатюрная зелень, которая не требует даже почвы. О ее особенностях читайте в материале Агро24 "Что нужно знать о микрозелени: польза и как правильно выращивать".