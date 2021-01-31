Дроны играют все большую роль в сельском хозяйстве.

Источник: Science News for students

Ученые Массачусетского технологического института испытывают новый способ борьбы с болезнями растений. Они делают растениям инъекции с помощью беспилотников. Аппарат зависает над растением и выпускает маленькие дротики, что впиваются в стебель.

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К разработке их подтолкнул факт, что при традиционном способе внесения СЗР лишь 5% объема препарата попадает в растение, остальное загрязняет почву и грунтовые воды. Кроме того, некоторые препараты никогда не попадают в нужные органы растения, поэтому их использование вообще неэффективно.

Ученые решить проблему с помощью фитоинжектора – клочка бумаги с микроиглами, который предусматривает новый способ доставки препарата к растению. Шелковые микроиглы со временем распадаются, а ткань отпадает.

Сейчас ученые исследуют, насколько эффективно препарат, который доставлен фитоинжектором, поступает в различные органы растения.

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