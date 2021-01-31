Дрони відіграють все більшу роль у сільському господарстві.

Джерело: Science News for students

Вчені Массачусетського технологічного інституту випробовують новий спосіб боротьби з хворобами рослин. Вони роблять рослинам ін’єкції за допомогою дронів. Апарат зависає над рослиною та випускає маленькі дротики, що впиваються в стебло.

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До розробки їх підштовхнув факт, що за традиційного способу внесення ЗЗР лише 5% обсягу препарату потрапляє в рослину, решта ж забруднює ґрунт і ґрунтові води. Крім того, деякі препарати ніколи не потрапляють в потрібні органи рослини, тому їх використання взагалі неефективне.

Вчені вирішити проблему за допомогою фітоінжектора – клаптику паперу з мікроголками, який передбачає новий спосіб доставки препарату до рослини. Шовкові мікроголки з часом розпадаються, а тканина відпадає.



Наразі науковці досліджують, наскільки ефективно препарат, доставлений фітоінжектором, надходить до різних органів рослини.

Як писав Агро 24, вчені намагаються створити безглютенову пшеницю.