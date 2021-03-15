Украина нашла новый рынок сбыта для кормов. Импортировать украинский продукт хочет Таиланд. Но прежде всего соответствующая комиссия из этой страны собирается посетить Украину.

Таиланд хочет импортировать украинские корма. По оценкам аналитиков, тайский пищевой рынок ежегодно растет на 2-3%, соответственно, растет потребность в кормовой продукции для домашних животных, прежде всего кур и свиней.

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Для допуска товаров на свои рынки Министерство сельского хозяйства и кооперативов Таиланда должно оценить украинскую систему государственного контроля производства животных белков, а также проинспектировать непосредственно сами предприятия на предмет соблюдения тайского законодательства и требований.

Таиланд – одна из многих стран, с которыми мы сотрудничаем. Животный белок – это направление сотрудничества очень перспективное, поскольку Таиланд входит в четверку крупнейших экспортеров курятины в мире, причем ежегодно объемы экспорта растут, а с ними и потребность в импорте кормов и животных белков, – рассказала председатель Госпродпотслужбы Владислава Магалецкая.

Сейчас Госпродпотслужба и Посольство Украины в Таиланде работают над организацией визита тайской делегации для завершения всех формальных процедур. Впрочем, из-за пандемии COVID-19 тайская сторона еще согласовывает точные даты такого визита.

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