Таиланд хочет закупать украинские корма
Украина нашла новый рынок сбыта для кормов. Импортировать украинский продукт хочет Таиланд. Но прежде всего соответствующая комиссия из этой страны собирается посетить Украину.
Источник:Agronews
Таиланд хочет импортировать украинские корма. По оценкам аналитиков, тайский пищевой рынок ежегодно растет на 2-3%, соответственно, растет потребность в кормовой продукции для домашних животных, прежде всего кур и свиней.
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Для допуска товаров на свои рынки Министерство сельского хозяйства и кооперативов Таиланда должно оценить украинскую систему государственного контроля производства животных белков, а также проинспектировать непосредственно сами предприятия на предмет соблюдения тайского законодательства и требований.
Таиланд – одна из многих стран, с которыми мы сотрудничаем. Животный белок – это направление сотрудничества очень перспективное, поскольку Таиланд входит в четверку крупнейших экспортеров курятины в мире, причем ежегодно объемы экспорта растут, а с ними и потребность в импорте кормов и животных белков, – рассказала председатель Госпродпотслужбы Владислава Магалецкая.
Сейчас Госпродпотслужба и Посольство Украины в Таиланде работают над организацией визита тайской делегации для завершения всех формальных процедур. Впрочем, из-за пандемии COVID-19 тайская сторона еще согласовывает точные даты такого визита.
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