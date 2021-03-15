Україна знайшла новий ринок збуту для кормів. Імпортувати український продукт хоче Таїланд. Втім, перш за все відповідна комісія з цієї країни збирається відвідати Україну.

Таїланд хоче імпортувати українські корми. За оцінками аналітиків, тайський харчовий ринок щороку зростає на 2 – 3%, відповідно, зростає потреба у кормовій продукції для свійських тварин, передусім курей та свиней.

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Для допуску товарів на свої ринки Міністерство сільського господарства та кооперативів Таїланду має оцінити українську систему державного контролю виробництва тваринних білків, а також проінспектувати безпосередньо самі підприємства на предмет дотримання тайського законодавства та вимог.

Таїланд – одна з багатьох країн, із якими ми співпрацюємо. Щодо тваринного білка, цей напрямок співпраці дуже перспективний, оскільки Таїланд входить до четвірки найбільших експортерів курятини в світі, причому щороку обсяги експорту зростають, а з ними і потреба в імпорті кормів та тваринних білків, – розповіла голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

Зараз Держпродспоживслужба та Посольство України в Таїланді працюють над організацією візиту тайської делегації задля завершення всіх формальних процедур. Втім, через пандемію COVID-19 тайська сторона ще узгоджує точні дати такого візиту.

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