Этот сорт томата отличается насыщенным фиолетовым цветом кожуры и красной, почти багровой мякотью благодаря высокой концентрации в нем антиоксидантов.

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Томат Yoom имеет удачно сбалансированный кисло-сладкий, пикантный вкус "умами" – так называемый пятый вкус, который усиливает интенсивность и аромат пищи.

Какие первые четыре вкуса?

Наука определяет 4 основных вкуса, которые различает человек:

  • сладкий вкус у глюкозы
  • соленый вкус у поваренной соли
  • горький вкус в растворе хинина
  • кислый вкус у лайма

География Yoom

Томаты сорта Yoom 

Этот сорт уже выращивается в разных странах – Австралии, Бельгии, Дании, Франции, Греции и Испании. Транснациональная компания, которая является разработчиком этого сорта томатов, отмечает, что на внешний цвет помидоров влияет географическая широта: они чернее в регионах с большим количеством часов солнечного света, а в остальных будут иметь светло-фиолетовые тона.