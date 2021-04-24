Этот сорт томата отличается насыщенным фиолетовым цветом кожуры и красной, почти багровой мякотью благодаря высокой концентрации в нем антиоксидантов.
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Томат Yoom имеет удачно сбалансированный кисло-сладкий, пикантный вкус "умами" – так называемый пятый вкус, который усиливает интенсивность и аромат пищи.
Какие первые четыре вкуса?
Наука определяет 4 основных вкуса, которые различает человек:
- сладкий вкус у глюкозы
- соленый вкус у поваренной соли
- горький вкус в растворе хинина
- кислый вкус у лайма
География Yoom
Этот сорт уже выращивается в разных странах – Австралии, Бельгии, Дании, Франции, Греции и Испании. Транснациональная компания, которая является разработчиком этого сорта томатов, отмечает, что на внешний цвет помидоров влияет географическая широта: они чернее в регионах с большим количеством часов солнечного света, а в остальных будут иметь светло-фиолетовые тона.