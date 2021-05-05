Сейчас вирус успел распространиться в США и нескольких европейских странах. Вирусологи сообщают, что болезнь очень устойчива и заразна, и когда попала в сад, то избавиться от нее крайне трудно.

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Коричневая ругоза наносит вред плодам и может убить растение целиком. Вирус может стать причиной больших потерь в питомниках томатов. Также сообщается, что возможность вспышки вируса по всему миру очень высока, поэтому производителей призывают быть осторожными и внимательно мониторить состояние растений.

Также отмечается, что тобамовирусы атакуют только растения, но некоторые из них настолько распространены, что содержатся, например, почти во всех табачных. Наиболее распространенными тобамовирусами в томатах являются вирус табачной мозаики (TMV) и вирус томатной мозаики (ToMV). Современные сорта томатов выведены устойчивыми к этим двум вирусам.

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