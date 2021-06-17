Традиционного удешевления сыра в Украине не будет

Сейчас торговля сырами в Украине довольно резвая, но на снижение цен на продукцию рассчитывать не стоит. Также согласно прогнозам в июле спрос уменьшится.

В этом году не стоит ожидать традиционного снижения цен на сыр. Причиной этого стала высокая себестоимость производства.

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После некоторого снижения стабилизировалась и экспортная цена на сырный продукт. Одной из причин снижения экпорта являются низкие цены. В мае товара продали на 20% меньше, чем в апреле, а в июне показатель будет еще более скромным.

Импорт сыра не растет уже несколько месяцев. В прошлом месяце завезли чуть более 3 тысяч тонн сычужных сыров, в том числе 1,7 тысяч тонн твердых и полутвердых. В поставках по-прежнему преобладают польские сыры (45%).

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