Сезон сбора клубники в Турции начался на месяц раньше запланированного.

Источник: "FreshPlaza"

В Турции из-за теплой погоды уже начали собирать клубнику. Обычно это делали в середине января, но в этом году ягода поспела еще в декабре.

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Сейчас объемы продукции невелики, но ко Дню влюбленных ожидается значительный рост. Благодаря теплой погоде также ожидается значительно больший объем урожая в сравнении с прошлым годом.

В этом сезоне мы рассчитываем экспортировать от 350 до 500 тонн клубники. Мы стремимся сделать клубнику одним из основных продуктов. Мы также изучаем новые технологии сохранения срока годности после сбора урожая и с этого сезона будем испытывать их на научно-исследовательских началах, – рассказали в компании Eren Tarim.

Также сообщается, что из-за морозов в Испании и уменьшения производства клубники цены на ягоды на европейском рынке будут на 10% выше.

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