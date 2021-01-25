В Туреччині вже почали збирати полуницю
Сезон збору полуниці у Туреччині розпочався на місяць раніше від запланованого.
Джерело: "FreshPlaza"
У Туреччині через теплу погоду вже почали збирати полуницю. Зазвичай це робили в середині січня, але цього року ягода достигла ще в грудні.
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Наразі обсяги продукції невеликі, але до Дня закоханих очікується значне зростання. Завдяки теплій погоді також очікується значно більший об'єм урожаю у порівнянні з минулим роком.
Цього сезону ми розраховуємо експортувати від 350 до 500 тонн полуниці. Ми прагнемо зробити полуницю одним з основних продуктів. Ми також вивчаємо нові технології збереження терміну придатності після збору врожаю і з цього сезону будемо випробовувати їх на науково-дослідних засадах, – розповіли в компанії Eren Tarim.
Також повідомляється, що через морози в Іспанії та зменшення виробництва полуниці ціни на ягоди на європейському ринку будуть на 10% вищі.
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