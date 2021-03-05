Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины прогнозирует, что в этом году урожай зерновых и зернобобовых культур достигнет рекордного показателя.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал заместитель министра МРЭТ Тарас Высоцкий. По данным министерства, в 2021 году в Украине прогнозируется урожай зерновых на уровне 75,1 миллиона тонн.

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Принимая во внимание нынешнее состояние озимых культур, количество осадков, выпавших за зиму, и наличие влаги, сегодня мы можем сделать следующий прогноз производства основных сельскохозяйственных культур. По предварительным подсчетам, ожидается, что урожай зерновых достигнет рекордного показателя 2019 года – 75 миллионов тонн. Количественная оценка ожидаемого производства масличных культур на уровне 19,1 миллиона тонн, – сообщил Высоцкий.

Заместитель министра МРЭТ также уточнил, что площадь под зерновыми и масличными сельскохозяйственными культурами в этом году составляет 24,2 миллиона гектаров, что на 0,3 миллиона гектаров больше, чем в 2020-м.

Урожай-2021 в Украине: прогноз МРЭТ

(данные – миллионы тонн)

Пшеница – 29,5 (рост на 17,5% по сравнению с 2020)

Масличные культуры – 19,1 (3,2%)

Подсолнечник – 13,5 (3,6%)

Ячмень – 9,2 (17,9%)

Соя – 3,1 (10,7%)



Прогноз производства с/г культур в 2021 году / Инфографика МРЭТ

Сколько зерновых собрали в 2019-2020 годах?

Урожай зерновых и зернобобовых в 2019 году составил рекордные 75,2 миллиона тонн. Но в 2020-м показатель был существенно меньше – 65,4 миллиона тонн. Причина спада – плохие погодные условия.

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