В Украине существенно снизилось производство сахарной свеклы и сахара. Но наша страна остается одним из лидеров на мировом сахарном рынке.

Об этом заявляют в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики".

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Сегодня Украина еще входит в десятку крупнейших производителей сахарной свеклы и соответственно сахара в мире. Хотя площади выращивания уменьшились с 1,8 миллиона гектаров до 200 тысяч, а количество произведенного сахара сократилось с более 5 миллиона тонн до 1 миллиона, – говорит заведующий отделом инвестиционного и материально-технического обеспечения центра Александр Захарчук.

Где наибольшие площади сахарной свеклы?

На сегодняшний день около 80% всех посевных площадей и валового сбора сахарной свеклы приходится на Европу, отмечает эксперт. Самые большие посевные площади сахарной свеклы сосредоточены в России, Франции, Польше, Германии, Италии, Румынии, Чехии, Словакии, Англии, Бельгии и Украине.

Как будет развиваться сахарная отрасль?

Захарчук прогнозирует, что мировое производство сахара может достичь 200 миллионов тонн, из которых около 70% продукции будут получать из сахарного тростника и 30% – из сахарной свеклы.

Эксперт также отметил, что современная технология выращивания семян сахарной свеклы предусматривает применение генетически односемянных сортов и гибридов, созданных на стерильной основе с потенциальной урожайностью до 100 тонн с гектара и сахаристостью до 20%.

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